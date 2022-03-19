Россельхознадзор и Иран обсудили увеличение поставки овощей и фруктов в 3,5 раза

В Россию может быть увеличена поставка овощей и фруктов из Ирана. Соответствующее предложение обсудили замглавы Россельхознадзора Константин Савенков и руководство ветеринарных организаций Ирана на встрече в Москве.

Отмечается, что увеличение поставок фруктов и овощей в Россию может достичь с 570 тысяч до 2 млн тонн. Здесь говорится об импорте томатов, баклажанов, огурцов, перца, зелени и яблок. Об этом пишет пресс-служба Россельхознадзора.

В свою очередь Иран заинтересован в увеличении ответного импорта из России такой продукции как зерновые и масленичные культуры с 7 млн до 12 млн тонн в год. Также Тегеран намерен рассмотреть вопрос открытия своего рынка для российской мясной продукции. Планируется, что в ближайшее время иранские специалисты приедут в Россию на инспекцию птицеперерабатывающих предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские рестораторы выделили главные проблемы, возникшие на фоне действующих санкций, среди которых договоры на поставку продуктов с российскими фермами, а также дефицит овощей, зелени и рыбы.