Сбивший пятилетнюю девочку на самокате пьяный водитель отказался от медосвидетельствования

Сбивший пятилетнюю девочку на самокате пьяный водитель отказался от медосвидетельствования
Автомобилиста задержали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя внедорожника, который сбил 5-летнюю девочку на самокате.

Инцидент произошел 19 марта на Планерной улице. Около 17:45 на тротуаре водитель Land Rover Freelander вылетел на тротуар и сбил пятилетнюю девочку, которая ехала на самокате. Рядом с ней были родители.

Как сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали 22-летнего виновника ДТП. От медицинского освидетельствования он отказался.

Мужчину доставили в полицию для разбирательства и привлечения к ответственности.

Девочка осталась жив, в состоянии средней степени тяжести е госпитализировали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка на «Ауди» сбила двоих детей на Колтушском шоссе. Школьники в возрасте 7-ми и 9-ти лет попали под машину во дворе дома. Судя по видеозаписи, дети стояли на тротуаре. Было видно, как в их сторону ехала автоледи на «Ауди».

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп наезд на ребенка новости СПб


 

Новости партнеров
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов