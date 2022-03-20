Сбивший пятилетнюю девочку на самокате пьяный водитель отказался от медосвидетельствования

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя внедорожника, который сбил 5-летнюю девочку на самокате.

Инцидент произошел 19 марта на Планерной улице. Около 17:45 на тротуаре водитель Land Rover Freelander вылетел на тротуар и сбил пятилетнюю девочку, которая ехала на самокате. Рядом с ней были родители.

Как сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали 22-летнего виновника ДТП. От медицинского освидетельствования он отказался.

Мужчину доставили в полицию для разбирательства и привлечения к ответственности.

Девочка осталась жив, в состоянии средней степени тяжести е госпитализировали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка на «Ауди» сбила двоих детей на Колтушском шоссе. Школьники в возрасте 7-ми и 9-ти лет попали под машину во дворе дома. Судя по видеозаписи, дети стояли на тротуаре. Было видно, как в их сторону ехала автоледи на «Ауди».