Водитель уснул: опрокинувшаяся фура вспыхнула после ДТП на трассе в Ленобласти

Водитель уснул: опрокинувшаяся фура вспыхнула после ДТП на трассе в Ленобласти
ДТП на М-11. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга"/ "ВКонтакте"

На трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, водитель фуры уснул за рулем, врезался в отбойник и перевернулся.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 20 марта, на трассе М11 в сторону Великого Новгорода. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Водитель фуры уснул за рулем, врезался в отбойник и грузовик опрокинулся. Водителя успели вытащить до возгорания автомобиля», – написал автор записи.

Пользователи также добавили, что проезд до Великого Новгорода закрыт.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что сбивший пятилетнюю девочку на самокате пьяный водитель отказался от медосвидетельствования. Мужчину доставили в полицию для разбирательства и привлечения к ответственности. Девочка осталась жив, в состоянии средней степени тяжести е госпитализировали в больницу.

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