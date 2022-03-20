Рабочая неделя начнется в Петербурге с +12 градусов

В Северной столице становится все теплее. Рабочая неделя начнется в городе с +12 градусов.

В ночь на понедельник, 21 марта, в городе ожидается -1…+1 градус. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, на побережье Финского залива местами до +7.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», обойдется без осадков. Ветер северо-западных, западных направлений ночью будет дуть слабо, днем – умеренно.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Водителям стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 20 марта, на смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю.