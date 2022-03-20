Рабочая неделя начнется в Петербурге с +12 градусов

Рабочая неделя начнется в Петербурге с +12 градусов
В Петербурге наступила весна. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице становится все теплее. Рабочая неделя начнется в городе с +12 градусов.

В ночь на понедельник, 21 марта, в городе ожидается -1…+1 градус. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, на побережье Финского залива местами до +7.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», обойдется без осадков. Ветер северо-западных, западных направлений ночью будет дуть слабо, днем – умеренно.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Водителям стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 20 марта, на смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов