Экономист заявил, что «точка невозврата» для доллара пройдена

Экономист Егор Клопенко рассказал, что многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг Соединенных Штатов, так как есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию.

Он напомнил и о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. По словам эксперта, это беспрецедентный случай, который означает политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Он отметил, что не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай.

«2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», — приводит его слова агентство «Прайм».

Экономист отметил, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что приведет к волне нового финансового кризиса и сдуванию «пузыря». Тогда вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.