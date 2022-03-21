Российских читателей лишили новинок зарубежных авторов

Все больше авторов и зарубежных издательств заявляют о приостановке отношений с российскими партнерами. Эксперты объяснили, что произойдет отечественным книжным рынком, если иностранные партнеры не захотят возобновлять работу.

В результате политической обстановки сотрудничество с российскими издательствами приостановили такие известные авторы, как Стивен Кинг, автор книг «Звездная пыль» и «Американские боги» Нил Гейман, канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта. Также под угрозой для российских фанатов британского предпринимателя Ричарда Брэнсона оказались его новые книги, сообщил «Коммерсантъ».

Заявления о приостановке работы с российским книжным рынком делают и зарубежные издательства. В их числе крупнейший в мире издатель книг на английском языке концерн Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners.

Российский книжный союз (РКС) оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%. В случае такой потери вырастет доля пиратских ресурсов, а издателям придется переключаться на российских и азиатских авторов.

Эксперты надеются, что после прекращения военной операции часть партнеров возобновит работу, если же этого не произойдет, издательства будут искать альтернативы. Например, можно переориентироваться на российских авторов, еще один перспективный сегмент — современная литература Китая, Южной Кореи, Японии.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Он поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что решил не издаваться в РФ.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.