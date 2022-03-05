Стивен Кинг отказался выпускать свои новые книги в России

Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Об этом стало известно в субботу, 5 марта. Кинг поддержал канадского коллегу Линвуда Баркли, заявившего, что решил не издаваться в РФ.

«Я тоже», — ответил писатель, сделав репост твита коллеги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Стивен Кинг хочет написать роман о пандемии коронавируса. Писатель считает, что поставил перед собой сложную задачу.

По словам Кинга, пандемия такого масштаба как COVID-19 должна была случиться рано или поздно. Мы живем в мире, где путешествия — часть повседневной жизни, поэтому это был лишь вопрос времени.