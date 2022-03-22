Россияне рассказали о популярных сферах для подработки

Россияне назвали самые популярные сферы для подработки. Среди них оказались строительство, транспорт и IT.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой исследование сервиса «Работа.ру». Из опубликованного опроса следует, что 14% респондентов ищут подработку в сфере строительства.

При этом 12% опрошенных россиян рассказали, что ищут дополнительную занятость в отрасли транспорта и логистики, а 11% — в сфере IT.

Кроме того, по 8% опрошенных отметили, что хотели бы подрабатывать в сфере производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% заявили, что рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% — в сфере образования. Кроме того, 4% респондентов хотели бы получать дополнительный заработок от работы в отрасли охраны, а по 3% — в маркетинге или бухгалтерии.

Что касается зарплатных ожиданий, то 40% сказали, что на подработке хотели бы получать до 30 тысяч рублей в месяц, а 26% — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом каждый пятый респондент (21%) хотел бы получать больше 50 тысяч рублей в месяц от дополнительной занятости, и только 13% опрошенных россиян заявили, что готовы получать от подработки до 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как оказалось, средняя номинальная заработная в Санкт-Петербурге в январе и по ноябрь 2021 года увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По последним подсчетам, средняя зарплата петербуржца составляет около 73 392 рублей.