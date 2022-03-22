В России спрос на ипотеку упал в четыре раза

Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

Спрос на ипотечные кредиты в России в начале марта по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года снизился в четыре раза.

В первую неделю марта было выдано 140,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму порядка 24,3 миллиарда рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на анализ ипотечного рынка «Росбанк Дом».

В январе было выдано кредитов на 328,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 25,1%, а в феврале — на 478 миллиардов рублей (на 45% больше, чем в январе).

По словам экспертов, если ключевая ставка продержится на уровне 20% достаточно долгое время, это может привести к серьезному спаду спроса на ипотечные программы банков со стороны населения.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

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