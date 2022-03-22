В России спрос на ипотеку упал в четыре раза

В России спрос на ипотеку упал в четыре раза
Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

Спрос на ипотечные кредиты в России в начале марта по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года снизился в четыре раза.

В первую неделю марта было выдано 140,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму порядка 24,3 миллиарда рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на анализ ипотечного рынка «Росбанк Дом».

В январе было выдано кредитов на 328,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 25,1%, а в феврале — на 478 миллиардов рублей (на 45% больше, чем в январе).

По словам экспертов, если ключевая ставка продержится на уровне 20% достаточно долгое время, это может привести к серьезному спаду спроса на ипотечные программы банков со стороны населения.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

ипотека ключевая ставка кредит


 

Новости партнеров
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны подводные камни вкладов в юанях
В России спрос на ипотеку упал в четыре раза
Доктор Мясников назвал полезные свойства шоколада
Спасатели потушили однушку на Муринской дороге
Россияне рассказали о популярных сферах для подработки
Под утро в Приозерском районе вспыхнул частный дом
Эксперт заявил, что текущий курс доллара установился лишь на ближайшие дни
Экономист рассказала, у кого из россиян с 1 апреля вырастут пенсии