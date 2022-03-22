Петербуржцев предупредили о минусовой температуре и гололедице 23 марта

В середине рабочей недели в Петербурге ожидается теплая погода, но ночью температура воздуха опустится ниже нуля.

В ночь на среду, 23 марта, столбики термометров покажут -1…-3 градуса, будет малооблачно. В дневное время потеплеет до +5…+7 градусов, ожидается переменная облачность.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер подует слабо.

Атмосферное давление будет понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что сады, парки и скверы Петербурга закрыли на весеннюю просушку. В городе планируется временно ограничить вход на 104 объекта. К настоящему моменту ограничен вход в 37 парков и скверов.