Петербуржцев предупредили о минусовой температуре и гололедице 23 марта

Петербуржцев предупредили о минусовой температуре и гололедице 23 марта
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

В середине рабочей недели в Петербурге ожидается теплая погода, но ночью температура воздуха опустится ниже нуля.

В ночь на среду, 23 марта, столбики термометров покажут -1…-3 градуса, будет малооблачно. В дневное время потеплеет до +5…+7 градусов, ожидается переменная облачность.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер подует слабо.

Атмосферное давление будет понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что сады, парки и скверы Петербурга закрыли на весеннюю просушку. В городе планируется временно ограничить вход на 104 объекта. К настоящему моменту ограничен вход в 37 парков и скверов.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю