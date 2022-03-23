Российским пенсионерам рассказали, кто может ждать выплат с повышенной индексацией

Пожилым гражданам России рассказали о пяти выплатах, индексация которых станет рекордной за последние годы.

Пенсионный эксперт Сергей Власов поделился, что повышенная индексация ждет различные социальные и государственные пенсии. Каждый год они увеличиваются с 1 апреля, и в настоящий момент индексация составит 8,6%, хотя изначально предполагалась 7,7%. Об этом пишет PRIMPRESS.

Власов отметил, что индексация будет рекордной с 2015 года, так как социальные пенсии увеличивались всего на несколько процентов. Сейчас же они сравнялись со страховыми по индексации.

Уточняется, что с апреля увеличенные пенсии могут ждать россияне, получающие социальные пенсии по старости. Подобные выплаты получат люди, которые не смогли накопить стаж или пенсионные баллы для назначения страховой пенсии. Кроме того увеличенные суммы получат иностранцы и те, кто живет в России без гражданства, но не менее 15 лет.

Индексация распространяется на инвалидов всех групп, которые не имеют рабочего стажа, детей-инвалидов и инвалидов с детства. Социальные пенсии положены и представителям малочисленных коренных народов Севера.

Пенсионеры по случаю потери кормильца тоже могут рассчитывать на повышенную индексацию выплат. Речь идет о детях до 18 или 23 лет, потерявших одного или сразу нескольких родителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что размер выплат в России пересматривается государством ежегодно, при этом прибавка зависит от темпов удорожания жизни населения. В расчет принимаются темпы роста прожиточного минимума за минувший год.