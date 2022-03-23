В России вырос спрос на сейфы и патроны

Спрос вырос на 100% на оружейные и домашние сейфы. Фото: pixabay

Спрос вырос на 100% на оружейные и домашние сейфы. Фото: pixabay

Спрос на сейфы, патроны и оружие вырос за последний месяц в российских магазинах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на производителей и продавцов товаров этих категорий.

За неделю с 21 по 27 февраля в сравнении с предыдущей неделей продажи сейфов выросли на треть у бизнеса (сегмент b2b), и у частных клиентов (b2c), рассказали в онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру». На неделе с 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20%, в b2b — 4%. Далее спрос немного снизился.

В московском магазине сейфов HardSafe заявили, что спрос вырос на 100% на оружейные и домашние сейфы. Цены тоже выросли, а поставки товаров из-за границы приостановлены.

Что касается закупок оружия, спрос на российскую продукцию вырос на 20-30%, сообщают в сети оружейных магазинов «7,62».

Кроме того, увеличились продажи патронов.

«Если обычно берут по пачке, сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — пояснил собеседник РБК.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские магазины подняли цены на товары из старых партий.