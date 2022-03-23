Эксперт рассказала, может ли Запад заблокировать золотой резерв России

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева рассказала, что золотой запас России физически находится на территории РФ, дотянуться до него невозможно.

По ее словам, сумма оценки золотого запаса весьма условна и зависит от цены золота, формируемой на лондонской площадке LBMA в долларах.

Фактически ЦБ имеет резервах около 2300 тонн металла, недоступного мировому рынку. Соединенные Штаты хотят ввести запрет на покупку золота гражданами США либо структурами, имеющими отношение к США.

«Они забывают, что золото не продается», — приводит слова Лукичевой агентство «Прайм».

• Во-первых, у РФ нет необходимости продавать металл, так как торговый баланс закрывается с профицитом, а вероятность снижения импорта даже при снижении экспорта позволяет ожидать сохранение этого баланса в профиците.

• Во-вторых, у российского населения есть по самым скромным оценкам около 90 млрд долларов валюты, для которой уже сейчас объявлены льготные условия обмена на золото в коммерческих банках. На случай, если очень нужна будет валюта, то она у нас есть.

• В-третьих, при необходимости пустить золото в оборот, металл обычно не продается, он дается в залог для обеспечения различных сделок.

• В-четвертых, если все же нужно будет продать золото из резервов, то найдется много желающих приобрести металл вне американской и европейской юрисдикции.

По словам эксперт, вероятно, такие операции будут проводиться по внерыночным сделкам и вряд ли кто-то сможет отследить движение металла.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы обсудят на этой неделе с Минфином США законопроект о блокировке золотого резерва России на $132 миллиарда. Как сообщает портал Axios, законопроект о блокировке российского золотого резерва был внесен в Конгресс две недели назад. Он предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ на $132 миллиарда. По данным портала, некоторые сенаторы уже допускают, что верхняя палата Конгресса одобрит законопроект уже на этой неделе. Полномочиями вводить подобные санкции обладают не только сенаторы, но и президент США Джо Байден.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе.