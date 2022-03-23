Прокуратура заинтересовалась незаконной свалкой на Петергофском шоссе

Прокуратура заинтересовалась незаконной свалкой на Петергофском шоссе
Свалку обнаружили на Петергофском шоссе. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

В Петербурге природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с размещением незаконной свалки на Петергофском шоссе.

В пресс-службе ведомства рассказали, что стихийно образовавшуюся свалку нали возле дома 90к8 литера Д по Петергофскому шоссе. Там были размещены отходы производства, в том числе строительный и бытовой мусор.

Соблюдение требований законодательства также проверяет Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Высота свалки достигает полутора метров.

Прокуратура разыскивает собственников земельного участка. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за 2021 год в регионе удалось избавиться от 883 незаконных свалок в Ленобласти. В общей сложности отходов было 122 849 кубометров. Комитет государственного экологического надзора региона рассказал, что к середине осени были ликвидированы 598 свалок.

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