На петербургском заводе «Армалит» началась подготовка сотрудников

Петербургский завод «Армалит» получил лицензию на профессиональное обучение в феврале.

На предприятии начнется подготовка операторов станков с числовым программным управлением. Обучение будет длится три месяца. Потом выпускник сможет работать на заводе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», предприятие испытывает кадровый дефицит токарей и фрезеровщиков. Отметается, что обучающем центре будут готовить кадры не только для себя, но и для других предприятий.

Завод «Армалит» производит трубопроводную арматуру для судостроения и энергетики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге. «В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели», — заявили в компании.