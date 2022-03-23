На петербургском заводе «Армалит» началась подготовка сотрудников

На петербургском заводе «Армалит» началась подготовка сотрудников
«Армалит» получил лицензию на профессиональное обучение в феврале. фото: baltphoto

Петербургский завод «Армалит» получил лицензию на профессиональное обучение в феврале.

На предприятии начнется подготовка операторов станков с числовым программным управлением. Обучение будет длится три месяца. Потом выпускник сможет работать на заводе.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», предприятие испытывает кадровый дефицит токарей и фрезеровщиков. Отметается, что обучающем центре будут готовить кадры не только для себя, но и для других предприятий.

Завод «Армалит» производит трубопроводную арматуру для судостроения и энергетики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге. «В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели», — заявили в компании.

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