Банк России разрешил провести 24 марта торги акциями на Мосбирже

ЦБ принял решение разрешить торги акциями на Московской бирже.
Торговля ценными бумагами возобновиться 24 марта. Продать или купить можно будет не любые ценные бумаги, а только те 33, что входят в индекс Мосбиржи.
Торги будут открыты с 9:50 до 14:00 мск. Короткие продажи по указанным бумагам будет запрещены.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, сообщает регулятор.
По остальным инструментам торги будут идти в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.
Ранее сообщалось, что Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта. Торги на фондовом рынке не будут возобновлены в период с 14 по 18 марта, исключением станет режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также секция рынка СПФИ.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк и Правительство Российской Федерации разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса.
Также сообщалось, что торги на Московской Бирже в секции фондового рынка в четверг, 10 марта, проводиться не будут. Такое решение принял Банк России. Исключением являются режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Это также не коснется секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.
Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о операции на Украине, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей. После начала спецоперации России на Украине на РФ наложили беспрецедентные санкции, в том числе отключение крупных банков от системы SWIF.