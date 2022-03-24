Опрос: четверть россиян признались в «закупках на черный день»

Каждый четвертый россиянин признался в «закупках на черный день». Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Каждый четвертый россиянин признался в «закупках на черный день». Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Опрос показал, что около 25% российских граждан за последние недели пытались закупить товары «на будущее». При этом 75% на стали поддаваться панике и сметать товары с полок магазинов.

не покупали ничего впрок, объяснив это нежеланием поддаваться панике. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob в результате опроса (есть у РБК). «Еще коронавирусную гречку не доели», — сказали те, кто не стал ничего закупать «на черный день».

Согласно опросу, чаще всего закупать товары старались респонденты старше 45 лет (их оказалось 27%. Реже всего так поступают граждане с доходом свыше 80 тыс. руб. — 21%.

Среди товаров, которые россияне приобретали в больших количествах оказались:

44% — макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, мука и подобные товары; 16% — бытовая химия; 14% — предметы личной гигиены;

12% — все привычные продукты; 10% — лекарства; 8% — всё подряд; 5% — консервы; 5% — товары для животных; 4% — одежда и обувь; 3% — электроника и бытовая техника, автозапчасти и косметика.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба начала проверять поставщиков сахара, доставляющих продукцию в магазины.

Напомним, в период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%.

Ранее также сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.