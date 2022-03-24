Эксперт рассказал, из-за чего могут вырасти цены на гаджеты в России

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников рассказал, что мировые цены на гаджеты могут вырасти из-за прекращения поставок с Украины газа неона, которые используется в производстве чипов для техники.

«Цена на технику может вырасти, но все будет зависеть от того, какую мину при такой игре захотят сохранять компании, так как они могут не повышать цены за счет снижения прибыли», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что это коснется чипов Apple, AMD, Intel, Qualcomm и MediaTek.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.