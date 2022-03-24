Вучич заявил об уничтожении Брюссельских соглашений

Вучич заявил, что Брюссельские соглашения больше не существуют. Фото: unsplash

Вучич заявил, что Брюссельские соглашения больше не существуют. Фото: unsplash

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссельских соглашений больше не существует — их растоптал премьер непризнанной республики Косово Альбин Курти.

Вучич заявил в обращении к нации, что по приказу Курти из институтов власти Косова уволили сербскую судью, а завтра будут уволены все сербские командиры и полицейские, которые присутствовали на заседании Совбеза Сербии в Белграде.

«Альбин Курти решил напасть на сербов, он растоптал Брюссельские соглашения, и по его воле, а также по воле тех, кто его защищает, Брюссельские соглашения больше не существуют», — подчеркнул сербский президент.

Брюссельские соглашения подразумевают нормализацию отношений между Белградом и Приштиной, они были достигнуты 19 апреля 2013 года. В соответствии с соглашениями, в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — орган самоуправления сербов, живущих в республике.

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