«Рекомендован зонтик»: сегодня в Петербург могут вернуться дожди

В пятницу, 25 марта, Северную столицу могут посетить дожди в первой половине дня. Сегодня без минуса, но с вероятными осадками.

Петербуржцам уже желательно доставать зонтики и держать их где-то поблизости. Несмотря на то, что погода все еще нестабильна, в городе теперь в основном ожидается плюсовая температура и, как обычно, в свои права вступает питерский дождь. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 25 марта будет облачно, но с прояснениями. Также отмечается, что утром и днем можно ждать осадков, преимущественно в виде дождя, но это совсем пока не исключает и снега.

Ветер сегодня не обещают сильный: днем он будет юго-западный слабый, а вечером чуть усилится до умеренного. Сейчас же наблюдается штиль.

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, с 27 марта в Петербург вернутся холода.