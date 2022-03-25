«Рекомендован зонтик»: сегодня в Петербург могут вернуться дожди

&#171;Рекомендован зонтик&#187;: сегодня в Петербург могут вернуться дожди
Сегодня в Петербург могут вернуться дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 25 марта, Северную столицу могут посетить дожди в первой половине дня. Сегодня без минуса, но с вероятными осадками.

Петербуржцам уже желательно доставать зонтики и держать их где-то поблизости. Несмотря на то, что погода все еще нестабильна, в городе теперь в основном ожидается плюсовая температура и, как обычно, в свои права вступает питерский дождь. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 25 марта будет облачно, но с прояснениями. Также отмечается, что утром и днем можно ждать осадков, преимущественно в виде дождя, но это совсем пока не исключает и снега.

Ветер сегодня не обещают сильный: днем он будет юго-западный слабый, а вечером чуть усилится до умеренного. Сейчас же наблюдается штиль.

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, с 27 марта в Петербург вернутся холода.

дождь новости СПб осадки прогноз погоды ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Ещё на Gazeta.SPb
«Рекомендован зонтик»: сегодня в Петербург могут вернуться дожди
Невский проспект и Адмиралтейская в 7 утра дожидаются уборочной техники
Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от ...
Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май
Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено
Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения
За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить
Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так ...