Туроператоры рассказали, куда летят россияне этой весной на отдых

Несмотря на нестабильную экономическую обстановку, многие жители России не отказываются от планов отдохнуть этой весной за границей. Рейтинг популярных направлений апреля и мая приводит РИА «Новости».

Судя по данным платформы по бронированию туров Travelata.ru, весной 2022 года наибольшей популярностью у россиян пользуется Турция. Обвал рубля и трудности в сфере авиаперевозок не останавливают граждан, планирующих отдохнуть на зарубежных курортах.

66 процентов россиян забронировали на апрель и май билеты в Турцию. Далее по популярности идут Египет, ОАЭ и Абхазия. Также эксперты проанализировали длительность выбранных туров. Самыми популярными у путешественников стали путевки продолжительностью девять дней. Средняя стоимость тура этой весной составляет 119 тысяч рублей.

Как рассказал представитель онлайн-сервиса Олег Козырев, интерес к Турции, похоже, сохранится и в предстоящий курортный сезон. Операторы продумывают программы не только на весну, но и на лето с учетом нынешних реалий. Многие из бронирований были сделаны еще зимой, и россияне не намерены менять свои планы.

Что касается летних туров, то рост спроса на российские направления уже наметился. Россияне осознают все риски бронирований заграничных путевок на июнь-август и поэтому отечественные курорты стали для них более привлекательными. Сегодня на данный сегмент приходится около 30 процентов от всех продаж путевок.

Козырев не исключает, что по итогам летнего сезона 2022 года российские курорты могут занять лидирующие позиции. Ранее сообщалось, что в условиях санкций многие направления недоступны для российских туристов. По этой же причине авиаперевозчикам приходится пересматривать многие маршруты. Также отмечалось, что некоторым российским компаниям придется вернуть европейские самолеты, взятые в лизинг.