В Гатчинском районе нашли останки человека

В деревне Большово разбирали завалы сгоревшего дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, были обнаружены останки человека после пожара в Гатчинском районе Ленинградской области.

Предположительно останки принадлежат 74-летнему пенсионеру, который проживал в указанном доме. К слову, выгорел частный одноэтажный с печным отоплением деревянный дом.

Помимо этого, с места тушения пожара госпитализирована в тяжелом состоянии еще и 70-летняя женщина. Ей диагностировали термический ожог дыхательных путей.

Останки отправили в морг, чтобы установить причину смерти. Видеонаблюдение на прилегающей территории не велось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на 92 «квадратах» в Гатчинском районе.