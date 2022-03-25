На месте комплекса защитных сооружений «Горская» могут возвести IT-деревню

В конце 2021 года в Петербурге стартовал международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений для территории «Горская», который был объявлен компанией «Мегалайн». Фото: Pixabay

В конце 2021 года в Петербурге стартовал международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений для территории «Горская», который был объявлен компанией «Мегалайн». Фото: Pixabay

Соглашение с администрацией Петербурга о подготовке инвестиционного проекта на месте КЗС «Горская» компания «Мегалайн» подписала еще в прошлом году, на ПМЭФ- 2021.

Об этом сообщает Мойка78 в пятницу, 25 марта.

«Мегалайн» предложила Смольному возвести на месте бывшего КЗС «Горская» в историческом районе под городом Сестрорецк IT-деревню или же кластер инновационных центров.

Идея вышла особенно актуальной на фоне внешнеполитической ситуации. Концепцию проекта губернатору Петербурга разъяснили накануне, 24 марта. По задумке, создание на месте «Горской» IT-деревни или кластера инновационных центров спровоцирует развитие перспективных высокотехнологичных направлений.

Помимо прочего, кластер не исключает появления в нем складских объектов для малого и среднего бизнеса. Комфортную городскую среду обеспечат благоустройством набережной Финского залива и велодорожек. Планируется также создание музейного комплекса.

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