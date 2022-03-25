Более 13 тысяч сотрудников петербургских предприятий находятся в простое

В Петербурге в режиме простоя находятся 56 предприятий и 13 479 работников.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения. Сотрудникам выплачивают 2/3 зарплаты, некоторым из них и больше.

На текущий момент в режиме простоя находятся все три предприятия: Hyundai, Nissan и Toyota.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan вновь запустят конвейеры в конце марта.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.