Жителей Ленобласти предупредили о метели и минусовой температуре

Суббота начнется в Ленинградской области с минусовой температуры и сильного ветра. Не обойдется без осадков.

В первый выходной после окончания трудовой недели в регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +4 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, подует западный ветер. Днем осадки, местами небольшие в виде мокрого снега и снега. В конце дня местами метель.

Умеренный ветер будет дуть с северо-запада, севера, в большинстве районов порывы до сильного.

Атмосферное давление ночью будет интенсивно понижаться, днем существенно не изменится. На дорогах сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы.