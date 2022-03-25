Малайзия откроется для вакцинированных путешественников с 1 апреля

Вакцинированные от коронавирусной инфекции туристы смогут прилететь с 1 апреля в Малайзию. Но до приезда нужно выполнить несколько условий.

По словам министра здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, туристы до приезда должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera. Необходимо также пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.

Как сообщили «РИА Новости», В стране есть собственный список одобренных препаратов от коронавируса, который будет обновляться. В нем уже есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» разрешили применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств.