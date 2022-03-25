Малайзия откроется для вакцинированных путешественников с 1 апреля

Малайзия откроется для вакцинированных путешественников с 1 апреля
Новые правила въезда в Малайзию касаются только полностью вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Вакцинированные от коронавирусной инфекции туристы смогут прилететь с 1 апреля в Малайзию. Но до приезда нужно выполнить несколько условий.

По словам министра здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, туристы до приезда должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera. Необходимо также пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.

Как сообщили «РИА Новости», В стране есть собственный список одобренных препаратов от коронавируса, который будет обновляться. В нем уже есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» разрешили применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств.

вакцинация от коронавируса малайзия путешествия


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Ещё на Gazeta.SPb
Малайзия откроется для вакцинированных путешественников с 1 апреля
Жителей Ленобласти предупредили о метели и минусовой температуре
Российским пенсионерам объявили дату нового повышения пенсий
Отец Ивана Урганта раскрыл местонахождение своего сына
Проезд в пригородных автобусах может стать бесплатным для некоторых ...
На Ладоге мужчина провалился под лед, но сумел забраться на льдину
Основной поставщик бананов в Россию заявил о проблемах с экспортом из-за санкций
Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных мер в школах