Беременным можно: противопоказания к вакцинации «Спутником Лайт» сократили

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» разрешили применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств.

Об этом стало известно в пятницу, 25 марта. При этом вакцинация «Спутником Лайт» разрешена с 22 недели беременности, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для будущего ребенка.

Как сообщили «РИА Новости», препарат могут принимать и кормящие женщины. Об это свидетельствуют результатам проведенных исследований на животных. Однако еще неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко, отмечается на сайте реестра.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в 2022 году запустят крупнейшее производство вакцины «Спутник Лайт».