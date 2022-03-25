Беременным можно: противопоказания к вакцинации «Спутником Лайт» сократили

Беременным можно: противопоказания к вакцинации &#171;Спутником Лайт&#187; сократили
Беременным можно вакцинироваться "Спутником Лайт" с 22 недели. Фото: pixabay.com

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» разрешили применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Изменения в инструкцию опубликованы в государственном реестре лекарственных средств.

Об этом стало известно в пятницу, 25 марта. При этом вакцинация «Спутником Лайт» разрешена с 22 недели беременности, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для будущего ребенка.

Как сообщили «РИА Новости», препарат могут принимать и кормящие женщины. Об это свидетельствуют результатам проведенных исследований на животных. Однако еще неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко, отмечается на сайте реестра.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в 2022 году запустят крупнейшее производство вакцины «Спутник Лайт».

вакцинация коронавирусная пандемия спутник лайт


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог назвал срок новой волны COVID в России
Беременным можно: противопоказания к вакцинации «Спутником Лайт» ...
Центробанк возобновляет покупку золота у банков с 28 марта
«Желтый» уровень опасности продлится в Петербурге до 28 марта
Более 13 тысяч сотрудников петербургских предприятий находятся в простое
Многодетные семьи из Донецка и Макеевки получили в подарок дома в пригороде ...
Путин и Гергиев обсудили воссоздание в России дирекции императорских театров
Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России