Выделенные на WorldSkills деньги направят на нужды колледжей Петербурга

Выделенные на WorldSkills деньги направят на нужды колледжей Петербурга
По словам Потехиной, все деньги, которые были выделены для проведения WorldSkills, никуда не пропадут. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, куда направят средства, выделенные на отмененный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills.

По словам Потехиной, все деньги, которые были выделены для проведения WorldSkills, никуда не пропадут. Средства «останутся в системе» и пойдут на нужны городских колледжей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

В обращении к директорам колледжей вице-губернатор заверила, что город поддержит те учебные заведения, которые будут строиться и расширяться. Она также добавила, что только в 2022 году на покупку нового оборудования Петербург выделил 600 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый водный маршрут этой весной свяжет «Севкабель Порт» и «Новую Голландию».

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