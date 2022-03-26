Новый водный маршрут этой весной свяжет «Севкабель Порт» и «Новую Голландию»

Новый водный маршрут этой весной свяжет &#171;Севкабель Порт&#187; и &#171;Новую Голландию&#187;
Жители и гости города смогут обследовать Северную столицу с воды. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге этой весной запустят новый водный туристический маршрут, который свяжет «Севкабель Порт» и «Новую Голландию».

Как сообщили в Смольном, в этом году город запустит новые водные маршруты для туристов, которые будут проходить через знаковые места и достопримечательности. В зависимости от погоды навигация может начаться с 8 до 14 апреля.

На данный момент точно известно, что один из маршрутов свяжет «Севкабель Порт» и «Новую Голландию». Жители и гости города смогут обследовать Северную столицу с воды.

Напомним, что городские власти отменили ковид-ограничение о 50% заполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские маршрутки превратят в дома на колесах после транспортной реформы.

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