Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 18 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 18 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 27 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 32 985 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 367 351 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 762 742 случая коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.