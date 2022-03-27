Сезонная продажа корюшки начнется в Петербурге с 15 апреля

Сезонная продажа корюшки начнется в Петербурге с 15 апреля
Точный список точек будет опубликован позднее. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице уже совсем скоро откроются сезонные точки по продаже корюшки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Сезонная продажа корюшки начнется с 15 апреля. Список точных адресов продажи этой любимой многими петербуржцами рыбы будет опубликован позднее.

Активный улов и продажа корюшки будут вестись в Петербурге вплоть до 31 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сезон корюшки еще не начался, но в Петербурге рыбку уже продают за немаленькие суммы. Рыбку можно приобрести, например, на Балканской площади. Отмечается, что за килограмм корюшки до начала официального сезона продавцы просят от 395 до 595 рублей.

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