В ПФР рассказали, сколько нужно рабочего стажа, чтобы выйти на пенсию досрочно

В ПФР рассказали, сколько нужно рабочего стажа, чтобы выйти на пенсию досрочно. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В ПФР рассказали, сколько нужно рабочего стажа, чтобы выйти на пенсию досрочно. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Граждане, накопившие определенное количество лет трудового стажа могут рассчитывать на льготу от государства.

Россияне, которые накопили необходимый трудовой стаж, могут выйти на пенсию, даже если пенсионный возраст по новому закону для них еще не наступил, заявили в ПФР. Об этом пишет PRIMPRESS.

Отмечается, что в случае если женщина накопила 37 лет стажа, а мужчина — 42 года, — они могут выйти на пенсию досрочно. При этом необходимо, чтобы женщине уже было 55 лет, а мужчина достиг возраста 60 лет.

Также стоит обратить внимание, чтобы в общий багаж включались только страховые периоды, когда за работника в ПФР отчисляются страховые взносы. При этом время на уход за ребенком, службу в армии, а также подобные нестраховые периоды включаться в стаж для досрочной пенсии не будут.

Следующим условием для назначения страховой пенсии в 2022 году должно быть не менее 23,4 пенсионных баллов.

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