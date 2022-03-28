Снегопад приостановил работу сервисов аренды электросамокатов в Петербурге

Непогода не дает петеруржцам воспользоваться сервисами аренды электросамокатов в Петербурге.
Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы в понедельник, 28 марта.
В городе на Неве неожиданно вновь наступила зима. Магистрали и тротуары стоят по уши в снегу. В связи с этим сервисы аренды электросамокатов, которые только недавно вновь были выставлены на улицах города, поставили на паузу свою работу.
«Из-за снега и гололёда опасность потерять управление данным средством индивидуальной мобильности возрастает в разы», — говорится в сообщении Комитета.
В настоящее время воспользоваться услугами сервисов не выйдет. Кикшеринги вновь вернутся к своей работе, когда в Петербурге улучшится погода и асфальт станет сухим.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение о работе крупнейшего на территории России сервиса проката электросамокатов Whoosh.