Снегопад приостановил работу сервисов аренды электросамокатов в Петербурге

Чтобы кикшеринги заработали, нужно дождаться хорошей погоды в Петербурге. Фото: pixabay.com

Чтобы кикшеринги заработали, нужно дождаться хорошей погоды в Петербурге. Фото: pixabay.com

Непогода не дает петеруржцам воспользоваться сервисами аренды электросамокатов в Петербурге.

Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы в понедельник, 28 марта.

В городе на Неве неожиданно вновь наступила зима. Магистрали и тротуары стоят по уши в снегу. В связи с этим сервисы аренды электросамокатов, которые только недавно вновь были выставлены на улицах города, поставили на паузу свою работу.

«Из-за снега и гололёда опасность потерять управление данным средством индивидуальной мобильности возрастает в разы», — говорится в сообщении Комитета.

В настоящее время воспользоваться услугами сервисов не выйдет. Кикшеринги вновь вернутся к своей работе, когда в Петербурге улучшится погода и асфальт станет сухим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение о работе крупнейшего на территории России сервиса проката электросамокатов Whoosh.