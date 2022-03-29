Во вторник в Петербурге слегка подморозит

Во вторник, 29 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет снег.

Ветер северо-западный умеренный. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -3…-5 градусов, днём столбики термометров покажут 0…-2 градуса.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 24 февраля, в Петербурге ожидается усиление ветра и ближе к вечеру небольшие осадки.