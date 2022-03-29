19-летний автомойщик заявил о сексуальном насилии со стороны отчима в течение 7 лет

За последние сутки в Гатчинском районе Ленинградской области обнародовали два случая насильственных действий сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 марта, днем в полицию обратился 19-летний юноша, работающий автомойщиком и проживающий в Гатчине. Он рассказал, что в период с 2013 года до 2019 года его 39-летний неработающий отчим совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в этот же день к оперативникам пришла 35-летняя женщина. Она объяснила, что хочет, чтобы к отвественности был привлечен малознакомый ей мужчина. По словам обеспокоенной матери, он в квартире в поселке Новый свет в Гатчинском районе в прошлом месяце совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. Оперативники могут завести дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге фотограф во время съемок надругался над 3-летней девочкой.