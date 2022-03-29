Мокрый снег накроет Петербург в середине рабочей недели

В середине рабочей недели в Петербурге ожидается переменная облачность и минусовая температура. Не обойдется без осадков.

В среду, 30 марта, утром и днем пройдет небольшой снег, мокрый снег. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада, запада.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургской реке Екатерингофке удалось увидеть редкое природное явление под названием «снежура». Оно появляется при сильном снегопаде и нулевой температуре воды.