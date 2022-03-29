Курс доллара опустился ниже 83 рублей

Средний курс покупки по сравнению с сутками ранее упал на 6 рублей 25 копеек. Фото: pexels

Средний курс покупки по сравнению с сутками ранее упал на 6 рублей 25 копеек. Фото: pexels

Курс доллара США опустился ниже 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:50 ( по мск) доллар в минимуме торговался по 82,95 рубля, падение составило 7,57%. Евро снижался до 92,95 руб., падение составило 3,77%.

Ранее, по состоянию на 10:09 (по мск), курс доллара опустился ниже 88 руб. впервые с 28 февраля.

Напомним, перевод средств в иностранной валюте возможен на личные счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств за пределами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пока о падении доллара говорить очень рано. Безусловно, после решения о заморозке активов Банка России многие страны станут меньше доверять США.