Диетолог рассказала, что нельзя есть при «омикроне»

Диетолог рассказала, что нельзя есть при «омикроне»
Диетолог объяснила, что нельзя есть больным с «омикроном». Фото: pixabay.com

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что нельзя есть больным «омикроном».

По ее словам, чтобы не усугубить состояние, нужно меньше употреблять сахаров. От таких продуктов, как мороженое, лучше отказаться.

Врач подчеркнула, что сахар угнетает функции иммунитета, сообщает радио Sputnik. Мороженое обычно содержит большое количество сахаров, причем не натуральной фруктозы, а вредный добавленный сахар, а также неполезный жир.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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