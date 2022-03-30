Белоруссия передала Петербургу 50 автобусов МАЗ

Петербуржцев будут возить 50 современных автобусов и один электробус белорусского производства МАЗ на экологичном топливе. Новый транспорт выйдет на линию 1 апреля.

К концу года пассажиры смогут воспользоваться порядка 2 800 автобусами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Передача партии автобусов и электробуса, произведенных на Минском автомобильном заводе, прошло в рамках визита в Петербург делегации из Белоруссии.

Ожидается, что до 1 июля Петербург закупит порядка 900 автобусов МАЗ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице новая модель транспортного обслуживания будет вводиться постепенно. Она пройдет в три этапа. Поправки к Федеральному закону, предусматривающие переход на новую модель транспортного обслуживания, были утверждены весной 2020 года.