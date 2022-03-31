Во Франции таксисты устроили митинг из-за роста цен на топливо

Несколько сотен таксистов из столичного региона и соседних департаментов устроили митинг перед зданием Министерства экономики и финансов в Париже из-за роста цен на топливо.

«Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше», — заявил представитель профсоюза Паскаль Шаллита

Аналогичные акции таксистов прошли также в Нанте и Бордо, сообщает агентство Франс Пресс.

Цены на топливо во Франции стремительно росли с начала года, а на прошлой неделе достигли исторического максимума: цены дизельное топливо поднялись до 2,1165 евро за литр, бензин SP95 — до 1,9670 евро, а Super SP95 — до 2,0042 евро.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предложил ввести ограничения скорости движения на дорогах в целях экономии бензина.