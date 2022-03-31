Задержаны подозреваемые в нападении с ножом на подростка на Караваевской

Задержаны подозреваемые в нападении с ножом на подростка на Караваевской
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto

В Невском районе Петербурга задержали злоумышленников, которые ранили ножом подростка на Караваевской улице.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили 17-летнего подростка с резаными ранами. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести в детскую городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

В среду, 30 марта, у дома 7 по Бульвару Красных Зорь сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержаны два молодых человек, 18 и 20 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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