Стало известно, каких изменений стоит ждать россиянам в этом апреле

Грядущий апрель готовит для жителей России ряд изменений, например, индексация социальных пенсий составит 8,6%, а также активизируются налоговые льготы для поддержки предпринимателей и граждан в условиях действующих санкций.

В апреле ожидается освобождение от НДС процентов по банковским вкладам, повышения «налога на роскошь», а также временное освобождение гостиниц и IT-компаний от части налоговых выплат. Об этом сообщают «Известия».

Первое о чем стоит знать россиянам — это индексация, которая, вероятно, затронет 4 млн человек.

На эти цели из государственного бюджета выделят 33,7 млрд рублей. Социальные пенсии выдаются по старости, если, например, гражданин не получил права на страховую пенсию, а также по инвалидности и по потере кормильца.

Еще один немаловажный пункт в сложившихся условий санкций — это пакет мер, направленный на поддержку бизнеса и граждан.

Новый пакет мер начинает действовать уже сейчас, он был принят 26 марта и подразумевает некоторые изменения в налоговом законодательстве. Так, отменяется НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021-2022 годах, а для физических лиц кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю зафиксируется на уровне начала 2022 года.

А вот порог «налога на роскошь» наоборот будет увеличен, под него попадут автомобили, которые были приобретены уже в 2022 году при условии их стоимости 10 млн и выше.

С апреля получающие социальную поддержку могут дать согласие на использование их банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации.

Благодаря этому информационные системы смогут сразу же получить доступ к реквизитам граждан для начисления социальной поддержки. Эта опция доступна после заполнения данных на сайте «Госуслуги».

Кстати, с апреля подростки также смогут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах» с 14 лет. Такая функция может пригодиться тогда, когда детям нужно зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз.

Еще одно нововведение — с апреля банки-участники СБП должны будут упростить использование системы.

Это означает, что примерно 200 банков-участников должны предоставить возможность использовать мобильное приложение системы для переводов между физическими и юридическими лицами. С помощь такого механизма оплата товаров и услуг через СБП может быть упрощена.

Вступает в силу закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий за пределами России.

С начала апреля в действие вступает закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 марта, по которому предусмотрена уголовная ответственность за ложную информацию, касающуюся исполнения полномочий органами власти. Тем, кто его нарушит может грозить штраф в размере до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.

Документ дополняет статьей 207.3 УК РФ, по ней предусмотрено наказание за распространение фейков о действиях ВС РФ. В частности, ответственность будет грозить за распространение фейков о Росгвардии, посольствах, дипломатических представительствах, МЧС и прокуратуре.

Также за дискредитацию действий российских государственных органов за границей теперь может грозить штраф в размере до 1 млн рублей.

С апреля вносятся поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Благодаря внесенным изменениям упрощается оборот иностранных медицинских препаратов в случае, если возникнет дефицит. Решение принимается правительством России.

Таким образом, лекарства можно будет продавать в иностранной упаковке, а зарубежные компании должны будут уведомлять о своем решении покинуть рынок не менее чем за полгода.

Другие изменения

С 1 апреля в России начнут назначать выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, но первые выплаты семьи получат в мае. Эта мера поддержки будет действовать для россиян с невысокими доходами.

Также президент России Владимир Путин подписал указ об оплате в рублях за поставки газа в «недружественные» страны. Новые правила вступают в силу с 1 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле и мае 2022 года большинство жителей России выбрали для отдыха Турцию.