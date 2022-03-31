Гендиректор «Петростроя», обвиняемый в привлечении средств на 270 млн, отделался штрафом

В Петербурге Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора «Петростроя» Дмитрия Ипатова, который обвинялся в привлечении средств 173 дольщиков в размере 270 млн рублей на строительство ЖК «Лампо».

После прекращения уголовного дела Ипатов получил штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, мужчина собрал с клиентов более 270 млн рублей на постройку жилого комплекса в Мурино, но строительство строительство так и не завершилось. Деньги при этом возвращены не были.

Прекратить дело попросила сторона защиты, основываясь на том, что обвиняемый загладил ущерб. Он направил в фонд «Алёша» 100 тысяч рублей. Также, по уголовному делу, нет ущерба и потерпевших, что означает формальный характер преступления. При этом прокурор с позицией адвоката не согласился и возражал против прекращения преследования фигуранта.

Суд выслушал все стороны и закрыл уголовное дело в отношении гендиректора «Петростроя», назначив ему штраф ы 150 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в суд направили уголовное дело о хищении более 706 млн рублей, выделенных на строительство перинатальных центров в городах Петрозаводске, Гатчине и Пскове.