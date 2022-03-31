Бизнесмена будут судить за хищение 706 млн рублей при строительстве перинатальных центров

Бизнесмена будут судить за хищение 706 млн рублей при строительстве перинатальных центров. Фото: pixabay

Бизнесмена будут судить за хищение 706 млн рублей при строительстве перинатальных центров. Фото: pixabay

В суд направили уголовное дело о хищении более 706 млн рублей, которые были выделены на строительство перинатальных центров в городах Петрозаводске, Гатчине и Пскове.

В хищении средств по статье «мошенничество» обвиняется председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Елисеев. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, с 2014 по 2015 год обвиняемый вместе с гендиректором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и другими неустановленными лицами совершил похищение средств, которые были выделены на строительство перинатальных центров в городах Гатчине, Петрозаводске и Пскове.

Злоумышленниками были использованы фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Отмечается, что в общей сложности было похищено более 706 млн рублей.

Сейчас на недвижимость и драгоценности обвиняемого наложен арест, а обвинительное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 марта, ночью, у дома в садоводстве «Агалатово» Всеволожского района Ленобласти был задержан 44-х летний мужчина по делу о наркотиках.