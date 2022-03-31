Бизнесмена будут судить за хищение 706 млн рублей при строительстве перинатальных центров

Бизнесмена будут судить за хищение 706 млн рублей при строительстве перинатальных центров
Бизнесмена будут судить за хищение 706 млн рублей при строительстве перинатальных центров. Фото: pixabay

В суд направили уголовное дело о хищении более 706 млн рублей, которые были выделены на строительство перинатальных центров в городах Петрозаводске, Гатчине и Пскове.

В хищении средств по статье «мошенничество» обвиняется председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Елисеев. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, с 2014 по 2015 год обвиняемый вместе с гендиректором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и другими неустановленными лицами совершил похищение средств, которые были выделены на строительство перинатальных центров в городах Гатчине, Петрозаводске и Пскове.

Злоумышленниками были использованы фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Отмечается, что в общей сложности было похищено более 706 млн рублей.

Сейчас на недвижимость и драгоценности обвиняемого наложен арест, а обвинительное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 марта, ночью, у дома в садоводстве «Агалатово» Всеволожского района Ленобласти был задержан 44-х летний мужчина по делу о наркотиках.

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