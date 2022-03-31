Полиция задержала мужчину за приобретение 136 кг наркотиков на заправке в Ленобласти

Мужчина в розыске с 2014 года. Фото: Pixabay

Мужчина в розыске с 2014 года. Фото: Pixabay

Гражданин находился в федеральном розыске по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 30 марта, ночью, у дома в садоводстве «Агалатово» Всеволожского района Ленобласти был задержан 44-х летний мужчина.

Еще в 2014 году указанный гражданин на автомобильной парковке в Невском районе Петербурга встретился с гражданином Литовской республики. Мужчина хотел купить наркотическое вещество массой 135,9 килограмм. Однако полиция уже заменила запрещенку на муляж.

Покупателя наркотиков доставили в полицию, он под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске 10-месячный ребенок отравился наркотическим веществом. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.