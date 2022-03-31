За драку со стрельбой на Думской арестовали троих мужчин

В Петербурге суд назначил административный арест троим участникам конфликта со стрельбой на Думской улице.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД, групповая драка произошла в ночь на 30 марта на Думской улице. Трое парней подъехали на «ВАЗ» с громкой музыкой, что разозлило группу посетителей одного из баров.

После драки задержали 31-летнего мужчину из отечественной легковушки, который во время конфликта начал стрелять из травматического пистолета. Он стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.

Кроме того, полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которые вступили в драку с другой стороны. По решению суда, все трое арестованы на 5 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержаны подозреваемые в нападении с ножом на подростка на Караваевской.