В России за сутки обнаружили 18 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки обнаружили 18 тысяч случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 17 949 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 880 038.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 340 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 369 404 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 44 547 человек. Общее количество выздоровлений достигло 16 929 332.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 994 человек. Третье место у Свердловской области — 768 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог Гинзбург назвал продукты, которые опасно есть при постковиде.

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