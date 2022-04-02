В метро Петербурга начали продавать билеты с QR-кодом для автобуса

Билеты со штрих-кодом можно купить в кассе метрополитена. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Билеты со штрих-кодом можно купить в кассе метрополитена. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В кассах метрополитена Петербурга начали продавать новые билеты с QR-кодом для проезда в наземном общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, разовый проездной билеты на бумаге со штрих-кодом стоит 60 рублей. У билета открытая дата отправления, поэтому его можно использовать в течение трех суток. Им можно оплатить проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае через валидатор.

Отмечается, что вернуть или обменять такой билет нельзя. Приобрести его можно в кассах метро за наличную или безналичную оплату.

Напомним, что с апреля 97 маршрутов будут работать по бескондукторной системе. Пассажиры смогут оплатить проезд электронными проездными, бесконтактной банковской картой, либо разовым QR-билетом, который будет продаваться в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что транспортная реформа в Петербурге может увеличить штраф для безбилетников в пять раз.