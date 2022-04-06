В Петербурге будут судить завотделением петербургского диспансера — за взятки

Следствие направило в прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением в отношении заведующей отделением петербургского диспансера. По версии следствия, обвиняемая с 2012 года насобирала взяток на 17 млн рублей.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу, заведующая обвиняется по статье ч.1 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями), а гендиректор одной коммерческой структуры обсиняется в даче взятки.

Как считают следователи, обвиняемая с декабря 2012 года неоднократно получала взятки от обвиняемого на сумму более 4 млн рублей. Еще три гендиректора «заплатили» ей около 13 млн рублей за «покровительство», составление техзаданий, создание условий для победы организаций на аукционах и т.д. Эти три директоры освобождены от уголовной ответственности в соответствии с примечанием с ст. 291 УК РФ.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что бывшего директора и главного лесника Киришского лесничества в Ленобласти приговорили к тюрьме за получение взятки в размере 1,25 млн рублей.