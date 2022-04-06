В Пушкине из двух ювелирных магазинов украли драгоценностей на 22 миллиона рублей

В Пушкине из двух ювелирных магазинов украли драгоценностей на 22 миллиона рублей
Мужчина ограбил ювелирный магазин. Фото: pixabay.com

В Пушкине в ТЦ «Гостиный двор» обокрали два ювелирных магазина — «Леон Ювелир» и «Российский ювелирный дом». Как стало известно Gazeta.SPb, магазины не были оборудованы охранной сигнализацией.

После просмотра видеозаписей выяснилось, что ночью 4 апреля неизвестный отжал решетку и залез в магазин на втором этаже ТЦ. Там он открыл ключом, который просто лежал у кассы, металлический ящик с драгоценностями и украл их.

Материальный ущерб составил 22 млн 659 тыс. 380 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу, совершенную в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb писала, что несколько дней назад неизвестные всего за несколько минут ограбили ломбард в городе Отрадное в Ленобласти. Они ворвались в магазин сразу после его открытия утром. На глазах у сотрудника они перепрыгнули за перегородку, разбили витрину и забрали почти все ювелирные украшения на 30-40 млн рублей. Ограбление было совершено всего за четыре минуты.

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